Мир 27 февраля 2024, 11:56 Макрон назвал поражение России залогом безопасности Европы Макрон назвал поражение России необходимым для безопасности ЕС Global Look Press

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Поражение России в украинском конфликте станет залогом для безопасности всей Европы. Об этом на пресс-конференции в Париже по поддержке Украины заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Для стабильности и безопасности в Европе поражение России необходимо», — сказал он.

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Макрон отметил, что Евросоюз намерен создать коалицию по поставкам дальнобойных высокоточных ракет Украине, как среднего, так и дальнего действия.

«Франция сделает все возможное, чтобы Россия не победила», — заключил президент республики.

Ранее Макрон допустил, что Евросоюз отправит своих военных в зону боевых действий на Украине. Он отмечал, что на данный момент таких разговоров нет, но в перспективе такой вариант является возможным.

Глава политической партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал Макрона и заявил, что тот преследует задачу втянуть Францию в мировую войну.