Эксклюзив 18 января 2024, 11:34 Словам Кирби об истощении запасов оружия ВСУ нашли объяснение Военный эксперт Литовкин назвал политическим ходом слова Кирби об оружии ВСУ Julia Nikhinson / Global Look Press

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Координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что у ВСУ истощаются запасы оружия. На самом деле Украина располагает достаточным арсеналом, но такими заявлениями администрация Джо Байдена пытается добиться от Конгресса продления финансирования официального Киева. Такое мнение «360» выразил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«В США идет внутриполитическая борьба между демократами и республиканцами в Конгрессе. Кирби пытается убедить республиканцев проголосовать за выделение Украине помощи. А те, в свою очередь, сначала хотят заставить президента Джо Байдена навести порядок на границе, а потом заниматься Украиной», — пояснил собеседник.

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По его мнению, у Киева достаточно различных вооружений. Литовкин напомнил, что помимо США Украине передают оружие и боеприпасы еще порядка 50 стран.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что бойцы ВСУ будут сражаться лопатами, когда закончится оружие. После таких слов министра генерал ВСУ Сергей Криконос обвинил администрацию Владимира Зеленского в популизме и обмане украинцев.