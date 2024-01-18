Мир 18 января 2024, 02:51 Белый дом заявил об истощении запасов критических вооружений на Украине Белый дом: Украина близка к истощению вооружений без помощи США РИА «Новости»

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Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Украина без американской помощи приближается к истощению вооружений, причем некоторые из них закончатся уже в ближайшие месяцы. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Многое зависит от того, что делает Россия, и от чего им приходится защищаться», — подчеркнул Кирби.

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По его словам, средства противовоздушной обороны как раз входят в число критически значимых для украинской армии вооружений, дефицит которых она сейчас испытывает. Командованию ВСУ стоило бы планировать дальнейшую кампанию и с учетом того, что на сегодняшний день отсутствует определенность с военной помощью со стороны Запада.

Украинские власти уже пытаются найти выход из положения. Глава Минцифры страны Михаил Федоров призвал жителей страны собирать дроны для ВСУ в домашних условиях. Он заявил о о программе «Народный дрон», участники которой собирают 7-дюймовые FPV-дроны, которых, по его словам, ВСУ не хватает на фронте.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что власти США могли бы применить ядерное оружие на Украине, чтобы избежать поражения украинской армии в ходе специальной военной операции России.