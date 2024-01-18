Мир 18 января 2024, 09:36 Генерал ВСУ Кривонос обвинил Зеленского в обмане украинцев Генерал ВСУ Кривонос: Зеленский обманывает украинцев и бросает их в «мясорубку» Global Look Press

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Офис президента Украины Владимира Зеленского обманывает граждан, используя популистские формулировки. Такое мнение высказал генерал ВСУ Сергей Кривонос в интервью каналу Newsroom.

В МИД Украины ранее заявили, что бойцам ВСУ придется сражаться лопатами, если закончится оружие. По мнению Кривоноса, министр Дмитрий Кулеба считает лопату оружием, но даже ими обеспечены не все военнослужащие.

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«Поэтому это голый популизм, ни больше, ни меньше», — сказал Кривонос.

Его также «доводят до бешенства» слова офиса Зеленского о «дронах в каждой хате». Якобы украинские власти намерены развернуть масштабное производство беспилотников.

Однако, подчеркнул генерал, это еще одна возможность для распила бюджета и ухода от ответственности. Фактически Зеленский и его администрация обманывают украинцев, бросая их в «мясорубку», подытожил Кривонос.

Ранее украинский генерал заявил, что российские военнослужащие отодвигают линию фронта, отбрасывая украинцев с позиций. На некоторых направлениях идут тяжелые боестолкновения.