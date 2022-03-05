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    05 марта 2022, 08:57

    Словакия отказалась передавать военные самолеты Украине

    Минобороны Словакии опровергло информацию о передаче военных самолетов Украине

    Максим Зинкин

    Словакия не направит свои военные самолеты на Украину. Об этом заявила официальный представитель Министерства обороны Мартина Коваль-Какашчикова, написало РИА «Новости».

    Она подчеркнула, что этот вопрос никогда не обсуждался в правительстве.

    «Такой важный элемент государственной защиты мы не можем передать в другую страну без адекватной замены», — заявила Коваль-Какашчикова.

    ВМС Украины 1 марта заявили, что получат от Словакии, Польши и Болгарии 70 военных самолетов.

    США также отказались передавать самолеты на Украину, опасаясь прямого конфликта с Россией. Об этом сказала официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

    Венгрия отказалась поставлять вооружение украинской армии. Министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто заявил, что его страна ни в каком виде не примет участия в конфликте.