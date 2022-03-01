Украина заявила, что получит 70 военных самолетов от трех стран

Украина получит от Болгарии, Польши и Словакии 70 военных самолетов. Воздушные суда смогут разместить на польской территории. Об этом заявили в пресс-службе Военно-морских сил Украины.

Представители ведомства уточнили, что речь идет о самолетах МиГ-29 и Су-25. Болгария, по данным ВМСУ, передаст 16 истребителей МиГ-29 и 14 штурмовиков Су-25, Польша — 28 МиГ-29, Словакия — 12 МиГ-29.

«70 самолетов для украинской армии! <…> При необходимости они смогут базироваться на польских аэродромах, с которых украинские летчики будут выполнять боевые задачи», — говорится в сообщении ВМСУ в Facebook.

Во вторник также стало известно, что Австралия собирается выделить 70 миллионов долларов на закупку военной техники и оружия для Украины. Об этом сообщил премьер страны Скотт Моррисон. Он заявил, что мировое сообщество должно полностью изолировать Россию, осудив специальную военную операцию РФ. О ее начале президент Владимир Путин объявил 24 февраля после обращения руководителей ДНР и ЛНР. Независимость этих республик Россия признала 21 февраля.