США отказались давать Украине самолеты из-за риска конфликта с Россией

США не рассматривают шаги, которые могли бы их поставить в состояние конфликта с Россией. Об этом во время брифинга заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

Так она ответила на вопрос, связанный с ранней просьбой президента Украины Владимира Зеленского о бесполетной зоне или самолетах.

«Мы не рассматриваем шаги, которые бы поставили нас в состояние прямого конфликта с Россией», — заявила Псаки. При этом она добавила, что американская сторона продолжает оказывать различную оборонную помощь Украине.

Официальный представитель Белого дома объяснила, что введение бесполетной зоны над Украиной могло бы повлечь необходимость для Штатов сбивать пролетающей над страной российские военные самолеты, отметило РИА «Новости». Это, как добавила Псаки, означало бы начало войны с Россией. А это именно то, чего США хотят избежать, отметила она.

О том, что введение бесполетной зоны над Украиной могло бы привести к войне между США и РФ также заявлял глава Пентагона Ллойд Остин. Он напомнил, что американский лидер Джо Байден уже подчеркивал, что солдаты США не будут воевать с Россией на Украине.

Предложения по созданию бесполетной зоны над Украиной власти Штатов уже неоднократно отвергали.