Мир 01 мая 2023, 10:08 Сливший в сеть секретные документы Пентагона рядовой Нацгвардии увлекался массовыми расстрелами «Коммерсант»: обвиняемый в утечках из Пентагона Тейшейра увлекался массовыми расстрелами piqsels

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Служащий ВВС Национальной гвардии штата Массачусетс 21-летний Джек Тейшейра предстал перед федеральным судом. Молодого человека обвиняют в хранении и распространении информации о национальной обороне. Как написал «Коммерсант», речь идет о тех самых секретных документах Пентагона, которые слили в Сеть. Они касались и контрнаступления ВСУ на Россию.

По данным газеты, в школе Тейшейра был тихим и закрытым ребенком, мало общался с одноклассниками, при этом сильно увлекался оружием. Однажды школьника даже отстранили от занятий из-за его высказываний по поводу массовых расстрелов — мальчик одобрял убийства.

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Других ребят в учебном заведении юный Тейшейра пугал. В сильный шок его одноклассников поверг следующий поступок Джека: после массового расстрела в одной из школ США мальчик пришел на занятия в футболке с изображением оружия, из которого стрелок убивал жертв.

«Как следует из судебных документов, Тейшейра неоднократно искал информацию в интернете о массовых расстрелах в США», — написал «Коммерсант».

Отличался достаточно резкими высказываниями Джек и в старшем возрасте. В одной из систем мгновенного обмена сообщениями он писал своему другу, что хотел бы превратить минивэн в «фургон для убийств» и устроить стрельбу в публичном месте. Тейшейра даже интересовался у приятеля, какой винтовкой было бы проще управлять с заднего сидения внедорожника.

В ноябре 2022 года Джек писал, что «убил тонну людей» для того, чтобы «отсеять слабоумных». Эти данные стали известны прокуратуре. Агенты ФБР арестовали Джека Тейшейру 13 апреля. При обысках дома у военнослужащего нашли арсенал оружия.

Ранее «360» писал, что некоторые страны способны предоставить политическое убежище арестованному военнослужащему ВВС Джеку Тейшейре в обмен на секретную информацию Пентагона. Этого опасалось обвинение США.

Напомним, в обнародованных документах содержались данные о планах США по поставкам в украинскую армию, а также описывалось состояние армии вооруженных сил Украины. После этого американского президента Джо Байден уличили в том, что он хотел скрыть истинное положение дел на Украине. Бывший главный аналитик ЦРУ Джордж Биб обвинил американские власти в том, что они не делают ничего для того, чтобы поспособствовать выходу Украины на переговоры.