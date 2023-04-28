Мир 28 апреля 2023, 03:01 Байдена уличили в сокрытии истинного положения дел на Украине Экс-аналитик ЦРУ Биб: Джо Байден скрыл истинное положение дел на Украине Flickr

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Обнародованные документы Пентагона показали, что президент США Джо Байден решил скрыть истинное положение дел на Украине. Таким мнением в статье для Responsible Statecraft поделился бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биб.

«Не сумев заложить основу для переговоров внутри страны и за рубежом, Байден может оказаться перед выбором между наблюдением за развалом Украины и эскалацией в результате вмешательства США или НАТО, чреватой военной конфронтацией с Россией, от которой он открещивается», — написал он.

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По мнению Биба, американские власти не делают ничего, что бы подготовить общественность США к мирному разрешению конфликта на Украине или успеху россиян на поле боя. Он уверен, что правда все равно вскроется, как это было во Вьетнаме и Ираке.

«Если брать эти болезненные эпизоды за ориентир, вряд ли избиратели обрадуются известию о том, что их в очередной раз обманули, теперь с Украиной», — подытожил Биб.

Об утечках секретных документов впервые сообщила The New York Times. Позже ФБР задержала подозреваемого. Мужчину зовут Джек Тейшейра.