Мир 20 апреля 2023, 12:47 ВСУ начнут контрнаступление в день смерти Гитлера Владимир Рогов: объявленная дата контрнаступления ВСУ приходится на день смерти Гитлера Официальный сайт президента Украины

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Анонсированная американским журналом Newsweek дата возможного контрнаступления Вооруженных сил Украины совпадает с годовщиной смерти Адольфа Гитлера. На это обратил внимание глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, написало РИА «Новости».

В сеть попала информация, что США и союзники готовят Украину к контрнаступлению, которое запанировано на 30 апреля. Страны НАТО якобы хотят ударить по России ракетами Tomahawk.

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Владимир Рогов не исключает, что атака Украины может произойти именно 30 апреля, в день смерти основателя тоталитарной диктатуры Третьего рейха Адольфа Гитлера.

«Учитывая то, как нацистский режим поклоняется и следует фашистам, не исключено, что это произойдет именно в этот день, тем более что именно эта дата фигурировала в американских СМИ со ссылкой на некие секретные материалы», — сказал он.

При этом Рогов добавил, что украинские войска «ждет такой же разгром, как и вермахт», а президент Украины Владимир Зеленский «закончит так же, как и Гитлер». Он также говорил, что киевский режим отправит войска на самоубийственное форсирование Днепра. Ради пиар-акции власти готовы пожертвовать людьми.

Ранее на украинском канале «Рада» прозвучало заявление, что ВСУ начали контрнаступление на четырех направлениях: Марьинском, Авдеевском, Лиманском и Артемовском. Но в его успехе уже не уверены даже союзники.