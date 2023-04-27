Мир 27 апреля 2023, 08:46 Обвинение испугалось возможного предоставления врагами США убежища Тейшейре Обвинение не исключило, что враги США могут предоставить убежище Джеку Тейшейре РИА «Новости»

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Государственные обвинители США заявили, что некоторые страны способны предоставить политическое убежище арестованному военнослужащему ВВС Джеку Тейшейре в обмен на секретную информацию Пентагона. Об этом говорится в представлении окружного суда Массачусетса, сообщило РИА «Новости».

«Есть серьезная угроза, что обвиняемый способен скрыться. Поэтому суд требует оставить его арестом. Для вражеских государств Тейшейра представляет определенную ценность, они могут предложить ему политическое убежище в обмен на ценные разведданные», — сказано в заявлении суда.

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Также в документе отметили, что Тейшейра якобы уже предпринял определенные шаги с целью помешать правосудию определить полный объем «слитой» в Сеть информации из секретных документов Пентагона.

Агент ФБР арестовали Джека Тейшейру 13 апреля. Его подозревают в организации утечки секретных отчетов Пентагона в общий доступ. В документах раскрывается информация о планах США по поставкам в украинскую армию, а также описывается состояние ВСУ.