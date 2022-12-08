Мир 08 декабря 2022, 17:38 США продолжат переговоры с Россией для освобождения Уилана Президент США Байден пообещал добиться освобождения осужденного в России Уилана РИА «Новости»

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Правительство США продолжит вести переговоры с Россией для освобождения осужденного за шпионаж Пола Уилана. С таким заявлением выступил президент США Джо Байден, комментируя обмен Виктора Бута на Бриттни Грайнер.

Он подчеркнул, что в ходе переговоров об обмене перед дипломатами не стоял вопрос, кого из американцев нужно вернуть домой.

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«Хотя нам пока не удалось добиться освобождения Пола, мы не сдаемся. Мы никогда не сдадимся. <…> Мы продолжим добросовестно вести переговоры об освобождении Пола, я это гарантирую», — заявил Байден.

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Президент США добавил, что у России к делу Пола Уилана совсем другое отношение, нежели к делу Грайнер.

Московский городской суд приговорил американца Пола Уилана к 16 годам тюрьмы за шпионаж. В материалах дела сказано, что он собирал секретные сведения и пытался вербовать сотрудников силовых и военных ведомств. Американца задержали летом в 2020 году. При обыске у его нашли флешку с секретной информацией.

Россия и США 8 декабря провели обмен осужденными Виктором Бутом и Бриттни Грайнер. Как сообщил МИД, процедура прошла в Абу-Даби.

Американский суд приговорил россиянина к 25 годам тюрьмы по обвинению в продаже оружия террористической группировке в 2012 году. Американская баскетболистка Бриттни Грайнер получила девять лет колонии по статье о незаконном ввозе наркотиков в Россию.