Мир 08 декабря 2022, 17:06 Байден назвал напряженными переговоры по обмену Бута на Грайнер Президент Байден: США вели напряженные переговоры с Россией по обмену Бута на Грайнер РИА «Новости»

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Переговоры между США и Россией по обмену баскетболистки Бриттни Грайнер на Виктора Бута были очень напряженными. Об этом заявил американский президент Джо Байден, его слова привела пресс-служба Белого дома.

«Переговоры по обмену были очень напряженными. Скоро Бриттни вернется в объятия близких. Мы никогда не отказывались от ее освобождения. Хочу поблагодарить всех, кто кропотливо работал над этим», — сказал Байден.

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Американский лидер добавил, что США также продолжат добиваться освобождения американца Пола Уилана, осужденного в 2020 году. Мосгорсуд приговорил его к 16 годам тюрьмы по обвинению в шпионаже. Гражданин США отбывает срок в мордовской колонии строгого режима ИК-17.

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«Мы не забыли о Поле Уилане. Это не вопрос о том, какого американца выбрать. Мы не сдаемся, будем продолжать переговоры о его освобождении. Я гарантирую это», — отметил он.

Ранее пресс-служба МИД России сообщила об обмене Грайнер на Бута, процедура прошла в аэропорту Абу-Даби.

Грайнер задержали в марте 2022 года в Шереметьево, правоохранители обнаружили в ее ручной клади картриджи для вейпа с каннабисом. Позднее спортсменку осудили на девять лет лишения свободы.

Виктора Бута арестовали в 2008 году в Таиланде по подозрению в торговле оружием. В 2012 году россиянина перевезли в США, где суд присяжных отправил его в тюрьму на 25 лет.