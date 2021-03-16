СК завершил расследование дела Тимы Белорусских

Следственный комитет завершил расследование дела певца Тимы Белорусских, которого задержали в январе с наркотиками. Его освободили под залог. Об этом сообщила пресс-служба СК Белоруссии в Telegram.

«По результатам расследования действия молодого человека квалифицированы по части первой статьи 328-й УК [республики «Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов“]. К нему применена мера пресечения в виде залога», — говорится в сообщении ведомства.

Тиму Белорусских задержали ночью 6 января в игровом клубе в Минске. По данным следствия, при личном обыске у него нашли 0,4 грамма гашиша и 0,03 грамма амфетамина. Дело певца передали в прокуратуру. По белорусским законам за преступление по его статье грозит наказание до пяти лет лишения свободы.

После задержания он рассказал своим подписчикам в Instagram, что находится дома, однако не под арестом.

Ранее СМИ сообщили, что в Москве с почти четырьмя граммами героина поймали чемпионку России по лыжному фристайлу Анну Орловскую.