СМИ: чемпионку России по лыжному фристайлу поймали с героином в Москве

Чемпионку России по лыжному фристайлу Анну Орловскую задержали в столице с почти четырьмя граммами героина. Об этом РИА «Новости» рассказал источник в правоохранительных органах.

«Днем 15 марта сотрудниками полиции в Москве задержана Орловская Анна Сергеевна, уроженка Москвы, при себе у нее найдены несколько свертков с героином общей массой более 3,7 грамма, это крупный размер», — приводит агентство слова собеседника.

После этого в полиции завели дело по статье УК РФ о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.

«О ситуации ничего не слышали. Прокомментировать никак не можем. Надо разобраться в ситуации, если она вообще стоит какого-то комментария. Пока никакой информации об инциденте у нас нет», — рассказала «Спорт-экспрессу» пресс-атташе Федерации лыжного фристайла России Александра Романова.

Как сообщил Telegram-канал Life Shot, у Орловской нашли почти 26 граммов героина, который она якобы хотела продать.