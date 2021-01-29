Гашиш килограммами. Тима Белорусских попал в историю с наркотиками

У популярного рэп-исполнителя Тимы Белорусских нашли наркотики, и теперь он под домашним арестом. СМИ сообщали, что в его квартире нашли два килограмма гашиша. Однако певец это опроверг.

Telegram-канал Mash со ссылкой на источник сообщил, что Белорусских задержали еще 10 января, а спустя два дня кумира молодежи посадили под домашний арест. Согласно Уголовному кодексу Белоруссии, хранение наркотиков без цели сбыта может стоить исполнителю ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

Несмотря на то, что история с двумя килограммами гашиша была подтверждена представителем рэпера, в Следственном комитете Минска эту информацию назвали неверной. Они уточнили, что ночью 6 января в помещении одного из игровых клубов столицы милиционеры задержали 22-летнего молодого человека. При обыске у юноши было обнаружено 0,4 грамма гашиша.

Чуть позже телеграмм-канал ATN_News выложил фото, утверждая что это снимок артиста, сделанный в минском РУВД после задержания.

Тима все отрицает

Сам рэпер, выдержав «мхатовскую» паузу, все-таки вышел на связь. В соцсети Тима заявил, что история с наркотиками — неправда, сам он находится дома, но не под арестом.

Поклонники подозревают, что это мистификация, связанная с выходом нового клипа певца. Сейчас разгневанные фанаты правят страницу в «Википедии», посвященную Белорусских, указывая в разделе музыкальных инструментов, которыми владеет исполнитель, ганджубас и канабис. Правки регулярно удаляют.

В то же время Mash пишет, что певец договорился с минской милицией. Он якобы пообещал отказаться от поддержки протестов в обмен на снижение количества гашиша до 0,4 грамма. А это уже смягчит меру пресечения.

«Белорусских надеялся получить условку, а инфу про задержание должны были держать в тайне», — заключил Telegram-канал.

Музыкальный мальчик

Дмитрий Морозов (сценическое имя — Тима Белорусских) родился 1 октября 1998 года в Минске в музыкальной семье: отец в прошлом солист оперного театра, мать — учитель музыки.

С шести лет начал посещать музыкальную школу по классу виолончели, часто выступал на концертах школьной самодеятельности. После девятого класса поступил, но недоучился в лингвистическом колледже и вернулся в школу. Позже та же ситуация повторилась после 10-го класса с колледжем искусств.

В 2018 году парня сделала звездой песня «Мокрые кроссы». В октябре в Минске прошел первый сольный концерт рэпера.

До сих пор Белорусских не попадал в поле зрения правоохранительных органов и даже громких скандалов за ним не водилось. Максимум — в апреле 2019 года молодой человек отказался выступить на музыкальной премии «Жара» и получить приз «Песня года», сославшись на плохой сервис устроителей. Скандал с наркотиками рискует стать самым громким в его короткой карьере.