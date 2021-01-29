Тима Белорусских опроверг задержание с наркотиками. Но фото говорит обратное

Певца Тиму Белорусских задержали в Минске с наркотиками, при себе у артиста обнаружили два килограмма гашиша, пишут СМИ. Пиар-директор артиста Юлия Громова заявила «360», что не комментирует произошедшее.

О задержании Тимы Белорусских сообщил Telegram-канал Mash. По имеющейся информации, молодой артист хранил гашиш у себя дома. Рэпер держал наркотики для личного употребления и не планировал сбыт запрещенных веществ. Предположительно, об этом в полицию сообщил кто-то из круга общения музыканта. Правоохранители нагрянули к звезде с проверкой и версия подтвердилась, пишет издание.

Белорусских, настоящее имя которого Тимофей Морозов, был задержан еще 10 января. Сейчас музыкант находится под домашним арестом, по статье о незаконном сбыте наркотиков ему грозит до пяти лет лишения свободы.

«360» связался с менеджером артиста Юлией Громовой, которая не подтвердила, но и не опровергла сообщения о задержании Белорусских.

«Не комментируем», — заявила PR-директор исполнителя.

Сам музыкант записал в Instagram обращение к поклонникам и заявил, что долго игнорировал ситуацию, но наконец решил высказаться.

«Все, что вы читаете и видите — это неправда. Я нахожусь дома, да, но я не под арестом», — сказал Белорусских.

Между тем снимок, сделанный, предположительно, в первые минуты после задержания Белорусских в одном из минских РУВД, опубликовал Telegram-канал ATN.

Сотрудники полиции в Красноярке ранее 28 января обнаружили в квартире у местного жителя плантацию конопли. У подозреваемого дома нашли шесть горшков с растением и оборудование для выращивания, ему грозит до 20 лет заключения.