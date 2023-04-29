Мир 29 апреля 2023, 21:15 СК проверит захват школы при посольстве России в Варшаве СК оценит решение польских властей захватить школу при посольстве России РИА «Новости»

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Сотрудники Следственного комитета России дадут правовую оценку захвату здания школы при посольстве России в Варшаве. Как сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале, такое поручение дал председатель СК Александр Бастрыкин.

В ведомстве напомнили, что в субботу, 29 апреля, польские власти вторглись на территорию школы при посольстве России в Варшаве. Они захватили здание, чтобы передать в распоряжение правительства.

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«Глава ведомства поручил следователям запросить необходимую информацию в МИД России и дать правовую оценку всем обстоятельствам произошедшего», — отметили в ведомстве.

Глава Россотрудничества Евгений Примаков сообщил о ворвавшихся на территорию школы при посольстве России сотрудниках полиции и представителях мэрии Варшавы.

Когда дипломаты не стали им открывать ворота, правоохранители сломали калитку, а на ворота повесили цепь с замком. Позже учителя и сотрудники школы при посольстве России в Варшаве покинули захваченное польскими властями здание.

Противоправными действиями назвал вторжение глава дипломатической миссии Сергей Андреев, который намерен заявить протест о нарушении Венской конвенции дипломатических отношений.

Акция против действий властей Польши в отношении школы при посольстве России в Варшаве прошла в Москве. В митинге участвовали около 500 человек.