Мир 29 апреля 2023, 12:57 Россия ответит на вторжение польской полиции в школу при посольстве Посол Андреев пригрозил протестом после вторжения полиции Польши в школу при дипмиссии Википедия

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Противоправными действиями назвал вторжение сотрудников польской полиции и мэрии Варшавы в школу при посольстве России глава дипломатической миссии Сергей Андреев. В беседе с РИА «Новости» он подчеркнул, что намерен заявить протест о нарушении Венской конвенции дипломатических отношений.

Андреев отметил, что школа при посольстве считается частью дипломатической миссии. Там работают российские сотрудники. Поэтому оставлять без внимания действия польской полиции нельзя.

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«Квалификация обозначена: противоправные действия и нарушение Венской конвенции дипломатических отношений. Мы, естественно, заявим протест», — заявил он.

О ворвавшихся на территорию школы при посольстве России сотрудниках полиции и представителях мэрии Варшавы сообщил глава Россотрудничества Евгений Примаков.

Когда дипломаты отказались открыть ворота, чиновники и правоохранители сломали калитку, а на ворота повесили цепь с замком, чтобы не допустить вывоза имущества.

Власти Польши подняли вопрос об изъятии двух помещений, находящихся на балансе посольства России еще в прошлом году, объяснив это накопившимися долгами за аренду.

Представитель мэрии Варшавы Моника Бойт-Лутук заявила, что речь идет о здании гостиницы, построенной еще для советских дипломатов, которое давно требует ремонта, а также школы при посольстве. О работе последней якобы никто ничего не знает.

По решению польского МИД власти города завели исполнительные производства, чтобы вывести помещения из российской собственности. По словам представителя мэрии, дипломаты связывались с российскими коллегами, но все их попытки остались без ответа, поэтому дело передали судебным приставам.