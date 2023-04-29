Общество 29 апреля 2023, 19:12 «Варшава воюет с детьми». У посольства Польши в Москве собрался митинг Митинг против вторжения в школу при посольстве РФ собрался у дипмиссии Польши РИА «Новости»

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Почти 500 человек собрались на митинг против действий властей Польши в отношении школы при посольстве России в Варшаве. Акция прошла у здания польской дипмиссии в Москве, сообщило РИА «Новости».

Организаторами митинга выступили «Молодая гвардия „Единой России“» (МГЕР) и «Волонтерская рота „Боевого братства“».

«Мы выступаем против того, что польские власти приняли решение выдворить из школы, которая находится в российском посольстве в Варшаве, детей и всех преподавателей», — рассказал руководитель федерального штаба «Волонтерской роты» Дмитрий Потапов.

Он напомнил, что власти Польши дали время до 19:00 сотрудникам школы при посольстве, чтобы те покинуть здание. Этот ультиматум — жест против детей, которые никак не связаны с политикой, подчеркнул собеседник агентства.

«Польские власти власти воюют с детьми, <…> поступают как фашисты», — добавил Потапов.

Местные власти и полиция ворвались в школу при посольстве России днем 29 апреля, сломав дверь. В российском МИД предупредили, что «столь наглый» шаг Польши не останется без жесткой реакции.