Лукашенко заявил, что бастующих работников СМИ не восстановят на работе

Устроившие забастовку сотрудники государственных СМИ Белоруссии потеряли шансы на восстановление на работе. С таким заявлением в ходе заседания Совета безопасности выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Если кто-то в средствах массовой информации — ОНТ, БТ, еще где-то — хотят бастовать, выйти и потом опять вернуться, такого шанса у них быть не должно. Ушли — уходите», — привело слова белорусского лидера БелТА.

Также Лукашенко поручил министру внутренних дел Белоруссии не допускать беспорядков на улицах Минска, так как жители города устали и теперь «требуют мира и тишины». При этом он отметил, что своими действиями оппозиция показала всем белорусам, во что превратится страна, если они придут к власти.

«Море людей, подавляющее большинство, которые привыкли жить в спокойной стране. И мы эту спокойную страну должны им вернуть», — подчеркнул Лукашенко.

Кроме того, президент Белоруссии потребовал от правоохранителей пресекать любые угрозы в адрес семей военных, милиции, спецслужб, государственных чиновников и рабочих заводов. Он особо отметил, что сейчас работники промышленных предприятий вынуждены пробираться к станкам через толпу агрессивной толпы. При этом он поблагодарил всех, что они не поддаются на провокации.

Несанкционированные акции протеста несогласных с результатами президентских выборов продолжаются в Белоруссии уже вторую неделю. Кроме митингов, на ряде предприятий страны начались забастовки рабочих коллективов. Однако власти заявили, что никакой остановки работы заводов не произошло.

После начала выступлений оппозиции несколько известных журналистов государственных телеканалов Белоруссии объявили о своем уходе. С телеканала ОНТ ушел ведущий программы «Антифейк» Дмитрий Семченко, который возглавлял президентский пул.

В минувший понедельник, 17 августа, около здания Белтелерадиокомпании началась забастовка сотрудников государственного телевидения и радио. По данным СМИ, всего собрались около 100 участников. При этом количество работников организации превышает 1,5 тысячи человек. После акции участники написали обращение с требованиями аннулировать результаты выборов президента, отправить в отставку главу ЦИК Лидию Ермошину и отменить цензуру.