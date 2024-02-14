Спецоперация 14 февраля 2024, 10:59 Российские военные перерезали главную дорогу ВСУ в Авдеевке Военкор Коц: ВС России перерезали главную дорогу ВСУ в Авдеевке РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российская армия перерезала главную дорогу украинских боевиков в Авдеевке. Об этом в Telegram-канале сообщил военный корреспондент Александр Коц.

«По данным противника, российские военные в Авдеевке перерезали Индустриальный проспект, который соединяет город с коксохимзаводом», — написал он.

Реклама

По словам Коца, в распоряжении ВСУ еще осталась дорога на Северное в южной части города.

«Физически ее пока не блокировали. Противник пробивает полевые дороги в низинах и балках, что намекает на его нежелание оставлять Авдеевку. Скоро они раскиснут, температура уже плюсовая. Однако под Бахмутом, напомню, перерезание трасс не привело к сокращению логистики», — добавил военкор.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что ВС России активизировали боевые действия в Авдеевке и устремились к угольному заводу. Для Украины ситуация сильно осложнилась и стала похожей на битву за Артемовск весной 2023 года.