Спецоперация 15 февраля 2024, 12:26 Штурмовая бригада ВСУ заявила о чрезвычайно критической ситуации в Авдеевке Срочно переброшенная в Авдеевку бригада признала критическую ситуацию для ВСУ РИА «Новости»

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Командование Вооруженных сил Украины перебросило в Авдеевку третью отдельную штурмовую бригаду. Увиденное в городе шокировало военнослужащих. Они сообщили в своем Telegram-канале о критической ситуации.

Штурмовая бригада подтвердила передислокацию в Авдеевку для усиления украинской группировки. По словам бойцов, в городе сложилась угрожающая, нестабильная и «чрезвычайно критическая» ситуация, обстрелы устроили со всех сторон. Российские войска провели активную ротацию, перебросили новые силы и средства.

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«Мы вынуждены сражаться на 360 градусов против новых и новых бригад, которые заводит противник», — заявил командир Андрей Белецкий.

Авдеевка расположена примерно в 20 километрах от Донецка. В начале февраля бои переместились вглубь города. «Известия» сообщили, что бывший главком ВСУ Валерий Залужный предупредил о грядущем штурме по артемовскому сценарию.