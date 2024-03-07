07 марта 2024, 16:50
Швеция официально вступила в НАТО
Швеция официально вступила в НАТО. Протокол о ее присоединении к альянсу опубликовал Госдеп США.
«Протокол о присоединении Швеции к НАТО вступил в силу», — указывается в документе.
Реклама
Теперь в составе НАТО 32 государства.
Церемония вступления скандинавской страны в Североатлантический альянс состоится в его штаб-квартире в Брюсселе. Там поднимут флаг Швеции.
Пресс-служба Белого дома в тот же день анонсировала официальное принятие государства в состав НАТО 7 марта. При этом СМИ писали, что это произойдет только 11-го.
Изначально церемонию назначили на 1 марта, однако отложили из-за смены руководства в Венгрии. От решения нового лидера страны зависело, сможет ли Швеция войти в альянс. Новый президент Венгрии Тамаш Шуйок сразу же после вступления в должность ратифицировал членство Швеции в НАТО.
Западные СМИ предположили, что, войдя в состав альянса, страна станет логистическим хабом и центром переброски войск.
Швеция
НАТО
Реклама
Реклама