Важное 07 марта 2024, 16:50 Швеция официально вступила в НАТО РИА «Новости»

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Швеция официально вступила в НАТО. Протокол о ее присоединении к альянсу опубликовал Госдеп США.

«Протокол о присоединении Швеции к НАТО вступил в силу», — указывается в документе.

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Теперь в составе НАТО 32 государства.

Церемония вступления скандинавской страны в Североатлантический альянс состоится в его штаб-квартире в Брюсселе. Там поднимут флаг Швеции.

Пресс-служба Белого дома в тот же день анонсировала официальное принятие государства в состав НАТО 7 марта. При этом СМИ писали, что это произойдет только 11-го.

Изначально церемонию назначили на 1 марта, однако отложили из-за смены руководства в Венгрии. От решения нового лидера страны зависело, сможет ли Швеция войти в альянс. Новый президент Венгрии Тамаш Шуйок сразу же после вступления в должность ратифицировал членство Швеции в НАТО.

Западные СМИ предположили, что, войдя в состав альянса, страна станет логистическим хабом и центром переброски войск.