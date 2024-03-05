Мир 05 марта 2024, 19:00 Новый президент Венгрии подписал указ о членстве Швеции в НАТО Президент Венгрии Тамаш Шуйок ратифицировал вступление Швеции в НАТО РИА «Новости»

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Президент Венгрии Тамаш Шуйок в первый же день работы на этом посту подписал документ о ратификации членства Швеции в Североатлантическом альянсе. Об этом сообщило агентство Reuters.

Решение о вступлении Швеции в НАТО венгерские законодатели одобрили еще 26 февраля. В издании отметили, что теперь перед шведским руководством больше нет препятствий на пути присоединения государства к альянсу.

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Швеция планировала присоединиться к НАТО еще 1 марта, но отложила церемонию из-за смены президента в Венгрии. Именно от его решения зависело, сможет ли скандинавская страна войти в альянс.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предостерегал Швецию и Финляндию от вступления в блок. Он заявил, что в ответ российское руководство разместит дополнительное вооружение в Московском и Ленинградском военных округах.