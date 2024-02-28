Мир 28 февраля 2024, 16:27 Церемонию вступления Швеции в НАТО отложили Bloomberg: церемония вступления Швеции в НАТО пройдет на следующей неделе РИА «Новости»

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Официальную церемонию вступления Швеции в военно-политический блок НАТО отложили. Ее проведут не ранее следующей недели, сообщило агентство Bloomberg.

Точной даты пока нет, вступление Швеции в альянс зависит от утверждения заявки президентом Венгрии, отметило издание.

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В европейской стране сменился президент, им стал бывший глава Конституционного суда Тамаш Сулек. Теперь скандинавская страна ждет от него одобрения решения венгерского парламента.

Процесс может завершиться на этой или следующей неделе, предположили источник Bloomberg. Изначально церемонию назначили на пятницу, 1 марта. Дата была предварительной.

В понедельник, 26 февраля, парламент Венгрии одобрил вступление Швеции в блок. За это проголосовали 188 депутатов, шесть высказались против. Турция дала Швеции зеленый свет на членство в альянсе в конце января.