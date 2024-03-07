Важное 07 марта 2024, 15:02 Швеция официально присоединится к НАТО 7 марта Белый дом: Швеция официально вступит в НАТО 7 марта Thomas Trutschel/PHOTOTHEK/globallookpress

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Швеция официально станет 32-м по счету участником Североатлантического альянса 7 марта. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

«Швеция официально присоединяется к альянсу НАТО 7 марта 2024 года, становясь 32-м союзником», — указали в администрации президента США Джо Байдена.

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Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон встретится с госсекретарем США Энтони Блинкеном в 17:15 (15:15 по московскому времени), отметили в шведском издании The Local.

Ранее телеканал TV4 Nyheterna анонсировал официальное вступление скандинавской страны в НАТО 11 марта. В издании добавили, что в честь этого события над штаб-квартирой альянса в Брюсселе поднимут шведский флаг. Телеканал также проинформировал, что документ о включении Швеции в НАТО подпишут премьер-министр Ульф Кристерссон и главком ВС Микаэль Бюден.