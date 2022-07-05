Швеция и Финляндия подписали протоколы о вступлении в НАТО

Главы МИД Финляндии и Швеции, а также 30 остальных союзников подписали протоколы о вступлении двух северных стран в НАТО. Церемония прошла в официальной штаб-квартире альянса, сообщил ТАСС.

«Это хороший день для Финляндии и Швеции и НАТО, мы станем сильнее с 32 странами-членами», — заявил, генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Накануне НАТО сообщил в пресс-релизе, что Швеция и Финляндия официально станут членами альянса после ратификации протоколов всеми 30 союзными государствами.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин скептически отнесся к планам Финляндии и Швеции разместить военную инфраструктуру НАТО в своих городах.

Он предупредил, что эта мера не даст ощущение безопасности, а лишь уменьшит ее, поскольку во время боевых действий удары первым делом наносят по военным базам.

Заместитель главы МИД России Александр Грушко ранее обвинил НАТО в развязывании новой гонки вооружений.