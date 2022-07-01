НАТО начал гонку вооружений — МИД России
Замглавы МИД России Грушко: НАТО начал новую гонку вооружений
НАТО «начинает новую гонку вооружений», заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко на сессии дискуссионного клуба «Валдай». Его процитировало РИА «Новости».
«Мы из истории знаем, что эта гонка вооружений — такое агрессивное военное строительство — будет требовать обязательной демонизации противника», — добавил Грушко.
По его мнению, сочетание враждебной политики и враждебного военного планирования «создают гремучую смесь, из которой очень трудно выходить».
«И очень трудно сказать, какая потребуется концентрация политических усилий или какие могут произойти драматические события в сфере военной безопасности в Европе, чтобы переломить ту опасно спираль, в которую НАТО втягивать не только всю Европу, но и теперь весь мир», — констатировал замминистра иностранных дел.
Ранее глава МИД Сергей Лавров назвал «глупым и стыдным» заявление представителя Белого дома о том, что НАТО — только оборонительный альянс. Лавров подчеркнул, что организация даже не скрывает намерений провести следующую линию обороны в Южно-Китайском море.