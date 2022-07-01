НАТО «начинает новую гонку вооружений», заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко на сессии дискуссионного клуба «Валдай». Его процитировало РИА «Новости».

«Мы из истории знаем, что эта гонка вооружений — такое агрессивное военное строительство — будет требовать обязательной демонизации противника», — добавил Грушко.

По его мнению, сочетание враждебной политики и враждебного военного планирования «создают гремучую смесь, из которой очень трудно выходить».

«И очень трудно сказать, какая потребуется концентрация политических усилий или какие могут произойти драматические события в сфере военной безопасности в Европе, чтобы переломить ту опасно спираль, в которую НАТО втягивать не только всю Европу, но и теперь весь мир», — констатировал замминистра иностранных дел.

Ранее глава МИД Сергей Лавров назвал «глупым и стыдным» заявление представителя Белого дома о том, что НАТО — только оборонительный альянс. Лавров подчеркнул, что организация даже не скрывает намерений провести следующую линию обороны в Южно-Китайском море.