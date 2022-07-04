Протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО подпишут 5 июля

Протоколы о выступлении Швеции и Финляндии в НАТО подпишут 5 июля. Членами альянса эти страны станут после ратификации документы всеми 30 членами блока. Об этом сообщила штаб-квартира альянса в понедельник.

«Во вторник союзники подпишут протоколы о присоединении Финляндии и Швеции. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг затем даст совместную пресс-конференцию с министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто и министром иностранных дел Швеции Анн Линд», — говорится в пресс-релизе НАТО.

Ранее на саммите в Мадриде НАТО официально пригласил в альянс Финляндию и Швецию.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин предупредил Швецию и Финляндию об опасности размещении военной инфраструктуры НАТО в собственных городах, поскольку в случае военных действий по ним первым нанесут удар.