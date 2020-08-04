Черногория открыла границы для россиян. Но самолеты туда пока не летают

Черногория разрешила гражданам России прилетать на отдых без каких-либо дополнительных условий. При этом российская сторона пока не возобновляла рейсы в эту страну. Если это случится, самолеты могут пустить уже в августе или сентябре.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал «360», что в Черногории сейчас самый сезон для отдыха. Кроме того, страна является достаточно популярным направлением среди путешественников.

«Если поставят рейсы, ведь важно не только, чтобы нас пускали, но важно, чтобы и мы понимали, что это направление для нас выгодно и абсолютно безопасно, то вполне возможно, что в ряду тех стран, которые могут открыться во второй половине августа или сентябре, Черногория может занять это место», — пояснил Барзыкин.

Он добавил, что перспективы для дальнейшего открытия границ разные. Туроператоры и путешественники могут планировать одно, но получается совсем другое.

«Там же комплекс факторов учитывается. Думаю, что тенденция идет к тому, что авиасообщение восстановится», — заключил эксперт.

Ранее Национальный координационный совет при правительстве Черногории включил Россию в список стран, граждане которых могут приезжать на ее территорию. Для въезда россиянам не потребуется выполнять никаких дополнительных условий, связанных с коронавирусом.