Билеты в Турцию из России подорожали на треть

Как рассказали изданию в пресс-службе Biletix, средняя стоимость перелета, забронированного в июле с вылетом в августе, туда-обратно в Турцию выросла на 30,8%.

Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталья Осипова сообщила, что пока россиян в Турции немного. В основном соотечественники едут туда к родственникам и по делам. Основной наплыв туристов из России ожидается после 10 августа. Пока на турецких курортах отдыхают местные жители на выходных по случаю Курьан-байрама и гости из Европы.

Спрос на туры в Турцию за последнюю неделю июля среди россиян вырос в 10 раз. Граждане России массово засобирались на отдых за границу после новости о возобновлении авиасообщения с Турцией, Великобританией и Танзанией.