Россияне начнут летать в Швейцарию с 15 августа
С 15 августа Россия возобновит авиасообщение с еще одной страной. Такое решение принял оперштаб — его процитировало РИА «Новости».
«Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ под председательством Татьяны Голиковой принял решение о возобновлении на взаимной основе с 15 августа 2020 года международного авиасообщения со Швейцарской Конфедерацией по маршруту Москва — Женева — Москва», — сказано в сообщении.
Рейсы пока будут выполняться только между столицами стран. Попасть в Женеву и вернуться в Москву россияне смогут на самолете, который будет летать раз в неделю.
Ранее Россия возобновила авиасообщение с еще тремя странами — Великобританией, Турцией и Танзанией. Россияне могут отправиться туда уже с 1 августа. Первые рейсы из Турции уже доставили туристов в Шереметьево.
Кроме того, с 1 августа открывается граница с Абхазией. Такое решение принял Роспотребнадзор после проверки туристических объектов страны. Президент республики поддержал решение РФ и заявил, что граница Абхазии с Россией откроется в то же время.
Ранее СМИ сообщили, что авиасообщение со всеми странами Россия может возобновить уже 11 августа. Однако окончательное решение пока не приняли.