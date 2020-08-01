Россияне начнут летать в Швейцарию с 15 августа

Оперштаб разрешил возобновить авиасообщение России со Швейцарией с 15 августа. Рейсы из Москвы в Женеву будут летать раз в неделю.

С 15 августа Россия возобновит авиасообщение с еще одной страной. Такое решение принял оперштаб — его процитировало РИА «Новости».

«Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ под председательством Татьяны Голиковой принял решение о возобновлении на взаимной основе с 15 августа 2020 года международного авиасообщения со Швейцарской Конфедерацией по маршруту Москва — Женева — Москва», — сказано в сообщении.

Рейсы пока будут выполняться только между столицами стран. Попасть в Женеву и вернуться в Москву россияне смогут на самолете, который будет летать раз в неделю.

Ранее Россия возобновила авиасообщение с еще тремя странами — Великобританией, Турцией и Танзанией. Россияне могут отправиться туда уже с 1 августа. Первые рейсы из Турции уже доставили туристов в Шереметьево.

Кроме того, с 1 августа открывается граница с Абхазией. Такое решение принял Роспотребнадзор после проверки туристических объектов страны. Президент республики поддержал решение РФ и заявил, что граница Абхазии с Россией откроется в то же время.

Ранее СМИ сообщили, что авиасообщение со всеми странами Россия может возобновить уже 11 августа. Однако окончательное решение пока не приняли.