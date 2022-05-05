Штерн назвал невозможным отказ Европы от российского газа

Глава австрийской нефтяной компании OMV Альфред Штерн заявил в интервью газете Kurier, что Европа не готова к отказу от поставок газа из России. Он убежден, что запрет сильно скажется на промышленности и экономике, сообщило РИА «Новости».

Нефтяное эмбарго беспокоит его гораздо меньше, чем газовое, потому что ни на одном из НПЗ его компании уже не используется российская нефть. Однако Альфред Штерн напомнил, что Россия производит 10 миллионов баррелей в день, десятую часть мировой добычи, половина которой идет на экспорт. Европа заплатит большую сумму, отказавшись от нее, ведь разница в цене между нефтью Brent и Urals сейчас составляет около 30 долларов.

Эмбарго на российский газ может привести к более серьезным последствиям для промышленности и экономики, и сейчас Европа к нему не готова. Домашние хозяйства потребляют около 20% газа в год, при производстве энергии затрачивается еще около 35%, на нужды промышленности идет порядка 40%. Сохранить экономическую активность, отказавшись от российского газа, будет не так просто.

«Нужно четко понимать одну вещь. Наше газоснабжение обеспечивается не за счет собственной добычи в Европе, а за счет поставок из России», — сказал глава OMV.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон предупредил, что в ближайшие годы Европа не откажется от газа и обсуждаемое сейчас эмбарго может коснуться только нефти и угля. Он описал последствия приостановки поставок. Его соперница на прошедших выборах Марин Ле Пен сравнила эмбарго на российские газ и нефть с харакири для Евросоюза.