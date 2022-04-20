Ле Пен назвала эмбарго на импорт нефти и газа из России «харакири» для Европы

Кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен выступила против введения эмбарго на импорт нефти и газа из России. По ее мнению, это может крайне негативно отразиться на Европе, но совсем не окажет влияния на РФ.

Ле Пен заявила об этом в ходе теледебатов с действующим главой государства Эммануэлем Макроном, баллотирующимся на второй срок. Слова политика привел ТАСС.

«Единственная санкция ЕС, с которой я не согласна, — это эмбарго на поставки газа и нефти из России. Эта мера не повлияет на Россию, но причинит вред французскому народу», — сказала она.

Ле Пен сравнила эмбарго с харакири, которое может сделать себе Евросоюз.

«Мы не должны совершать харакири, надеясь, что это навредит России, в то время как она сама найдет, куда экспортировать нефть и газ», — подчеркнула политик.

Евросоюз 8 апреля принял пятый пакет санкций в отношении России в связи со спецоперацией ВС РФ на Украине. Согласно документу, с августа текущего года ЕС вводит запрет на импорт российского угля и других твердых полезных ископаемых видов топлива.

Французский политолог, экономист Александр дель Валль предположил, что при введении эмбарго на газ из России уровень жизни в Европе может снизиться. Это, в свою очередь, спровоцирует повсеместные бунты.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна начала планировать отказ от энергоносителей из России задолго до начала спецоперации на Украине, поэтому готова поддержать эмбарго на импорт российского угля.