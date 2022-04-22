Макрон отложил отказ Европы от российского газа на неопределенный срок

Вопрос отказа от поставок в Европу российского газа сейчас не обсуждается, заявил президент Франции Эммануэль Макрон итальянской газете Corriere della Sera. Эта мера может быть рассмотрена в будущем, сообщило РИА «Новости».

«По углю и нефти уже ведутся переговоры, по газу еще нет», — сказал он.

Французский лидер объяснил, что распространение эмбарго на газ может вызвать огромные трудности, именно поэтому он на протяжении многих лет призывает обеспечить энергетический суверенитет Европы. Он не исключил, что в будущем страны могут рассмотреть отказ от газа из России в рамках пакета санкций из-за ситуации на Украине.

В свою очередь, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель признал, что европейские страны так и не пришли к единогласному решению относительно эмбарго. Он рассказал, что обсуждаются разные варианты, но ни один из них не поддержан всеми членами ЕС.