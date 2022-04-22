Президент Франции Макрон рассказал, когда отсутствие российского газа скажется на Европе

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, когда Европа в полной мере ощутит дефицит российского газа. Об этом сообщило РИА «Новости».

По словам политика, пережить весну и лето 2022 года Западу удастся, но в дальнейшем возникнут трудности. Президент подчеркнул, что сильный удар антироссийские санкции нанесут Европе предстоящей зимой, передало ИА НСН.

«Последствий этого мы не увидим весной и летом 2022 года, но следующей зимой мы их ощутим, если больше не будет российского газа», — процитировала слова Макрона «СвободнаяПресса».