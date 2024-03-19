19 марта 2024, 06:18
Шольц подстегнул рейтинг своей партии отказом поставлять Украине ракеты Taurus
Bild: рейтинг партии Шольца повысился благодаря отказу от поставок Taurus
Позиция канцлера Олафа Шольца по снабжению Украины дальнобойными ракетами позволила Социал-демократической партии Германии заручиться поддержкой большего количества избирателей и занять третье место в федеральном рейтинге. Об этом сообщила газета Bild.
Институт Insa по заказу журналистов провел соцопрос среди двух тысяч человек в период с 15 по 18 марта. Он показал, что рейтинг партии канцлера ФРГ возрос на 1,5%. СДПГ набрала 16% голосов и заняла третье место. На втором месте — «Альтернатива для Германии», которая заполучила 19% с ростом на один процентный пункт.
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На первом месте остался блок «Христианско-демократического союза» и «Христианско-социального союза», однако его рейтинг впервые за несколько месяцев опустился ниже 30% — на 1,5% до 29,5%. Специалисты связали перемены с отношением к поставкам Taurus на Украину — Олаф Шольц выступил против, а блок настоял на отправке.
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер поддержал позицию нынешнего главы правительства. По его мнению, уместней сосредоточиться на поиске мирного решения конфликта.
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