Мир 19 марта 2024, 06:18 Шольц подстегнул рейтинг своей партии отказом поставлять Украине ракеты Taurus Bild: рейтинг партии Шольца повысился благодаря отказу от поставок Taurus Michael Kappeler/dpa/globallookpress

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Позиция канцлера Олафа Шольца по снабжению Украины дальнобойными ракетами позволила Социал-демократической партии Германии заручиться поддержкой большего количества избирателей и занять третье место в федеральном рейтинге. Об этом сообщила газета Bild.

Институт Insa по заказу журналистов провел соцопрос среди двух тысяч человек в период с 15 по 18 марта. Он показал, что рейтинг партии канцлера ФРГ возрос на 1,5%. СДПГ набрала 16% голосов и заняла третье место. На втором месте — «Альтернатива для Германии», которая заполучила 19% с ростом на один процентный пункт.

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На первом месте остался блок «Христианско-демократического союза» и «Христианско-социального союза», однако его рейтинг впервые за несколько месяцев опустился ниже 30% — на 1,5% до 29,5%. Специалисты связали перемены с отношением к поставкам Taurus на Украину — Олаф Шольц выступил против, а блок настоял на отправке.

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер поддержал позицию нынешнего главы правительства. По его мнению, уместней сосредоточиться на поиске мирного решения конфликта.