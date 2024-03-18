Мир 18 марта 2024, 19:22 Шредер поддержал Шольца по вопросу передачи ракет Taurus для Украины Шредер приветствовал позицию Шольца не отправлять ракеты Taurus Украине

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Экс-канцлер Германии Герхард Шредер высказался в поддержку нынешнего главы правительства ФРГ Олафа Шольца, который заявил об отказе поставлять дальнобойные ракеты Taurus на Украину и вводить в эту страну войска. Об этом сообщил Focus со ссылкой на агентство DPA.

«Это два решения, которые он принял. Я поддерживаю их и надеюсь, что не причиню ему этим вреда. <…> Думаю, что Олаф Шольц делает то, что я ожидаю от канцлера Германии в данный момент», — подчеркнул Шредер.

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Также, по его словам, было бы уместно, чтобы Германия и Франция объединились в поисках мирного решения украинского кризиса, в том числе с помощью тактики «заморозки» боевых действий, которая в итоге должна привести к окончанию конфликта.

Депутат бундестага Сара Вагенкнехт заявила, что передача украинским военным крылатых дальнобойных ракет Taurus — это черта, которую власти Германии не смогут перешагнуть, так как осознают все риски. По ее словам, в случае поставок этого оружия украинские военные воспользуются возможностью нанести удары вглубь России, что сделает ФРГ непосредственной участницей конфликта.