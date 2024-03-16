Мир 16 марта 2024, 19:45 Германия в Европарламенте вопреки позиции бундестага поддержала отправку Taurus ВСУ Bild: правящая коалиция ФРГ в ЕП поддержала отправку Taurus на Украину IMAGO / Michael Bihlmayer / Global Look Press

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Абсолютное большинство членов правящей коалиции Германии в Европарламенте проголосовало за отправку дальнобойных ракет Taurus на Украину. Глава группы «Христианско-демократический союз Германии» и «Христианско-социальный союз Баварии» Даниэль Каспари заявил, что лишь 46 человек выступили против. Об этом сообщило издание Bild.

«Несмотря на то, что мы, ХДС/ХСС, приветствуем голосование депутатов ЕС от СДПГ, „зеленых“ и СвДП, представление противоположных позиций в Брюсселе и Берлине является обманом избирателей», — сказал политик.

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Депутаты голосовали за резолюцию о необходимости передать Украине боевые самолеты, боеприпасы, беспилотники, системы ПВО и крылатые ракеты большой дальности, в том числе Taurus, Storm Shadow и Scalp. Ее поддержал 451 депутат, против выступили 46 человек. Еще 49 депутатов воздержались от голосования.

Бундестаг проголосовал против снабжения украинской армии ракетами Taurus. Депутат Сара Вагенкнехт предупредила, что расширение военной помощи приведет к непоправимым последствиям.