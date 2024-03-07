Мир 07 марта 2024, 05:46 Сийярто назвал разумным решение Шольца по ракетам Taurus для Украины Глава МИД Венгрии Сийярто: решение Шольца не передавать Taurus ВСУ — разумное РИА «Новости»

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Немецкий канцлер Олаф Шольц поступил правильно, когда заявил, что Германия не отправит Украине ракеты Taurus. Такое мнение выразил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, его слова передало РИА «Новости».

Так он прокомментировал реакцию канцлера ФРГ на слитый диалог офицеров бундесвера.

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«Гораздо важнее то, что говорит канцлер, чем то, что якобы говорят некоторые военные. Я думаю, что канцлер Шольц повел себя в этом отношении очень ответственно, дав понять, что никаких ракет типа Taurus Германия не будет поставлять Украине. Я считаю, что это очень разумное поведение», — отметил Сийрято.

После слитого диалога немецких военных, где они говорили об ударах по Крымскому мосту, в Верховной раде начали выпрашивать Taurus у Германии, чтобы атаковать цели на полуострове. Как отметил украинский депутат Егор Чернев, Шольц не хочет передавать ракеты ВСУ, потому что «боится получить реакцию» со стороны России.