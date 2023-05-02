Мир 02 мая 2023, 06:58 Шольц назвал условие, которое поставили Украине для поставок оружия Канцлер ФРГ Шольц пообещал следить за использованием поставленного Украине оружия РИА «Новости»

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Киевский режим получил оружие с Запада при условии не использовать его для ударов по территории России. Канцлер ФРГ Олаф Шольц на встрече с жителями города Бендорф заявил, что Германия проследит за его выполнением. Об этом сообщило РИА «Новости».

Олаф Шольц призвал оказывать военную помощь, не провоцируя эскалацию конфликта. Он перечислил вооружения, которые поставили Украине с начала спецоперации. Олаф Шольц сказал, что это сделали сообща с другими странами — Германия никогда не предпринимала односторонних шагов, только в согласовании с партнерами, и это останется неизменным.

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«Также к этому относится и то, что для нас очень важно, чтобы оружие, которое мы поставляем, и при помощи которого Украина может себя защищать, не использовалось для нападений на российскую территорию», — сказал политик.

Германия поставила украинской армии ракетные системы залпового огня, самоходные гаубицы, зенитные системы, радарные системы артиллерийской наводки и другие виды вооружений. Вооруженные силы Украины регулярно обстреливали территорию России, в том числе с использованием западного вооружения. Например, 28 апреля Донецк атаковали словацкими ракетами JROF-M, а на следующий день — американскими HIMARS.