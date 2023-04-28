Происшествия 28 апреля 2023, 15:07 Донецк обстреляли словацкими ракетами JROF-M ВСУ при обстреле Донецка из РСЗО «Град» использовали словацкие ракеты JROF-M Народная милиция ДНР / Telegram

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Массированный обстрел Донецка 28 апреля устроили с использованием словацких фугасных ракет JROF-M. Это одни из самых дальнобойных снарядов реактивной системы залпового огня «Град». Погибли семь человек, пострадали 10, сообщил ТАСС.

В силовых структурах ДНР агентству сказали, что импортные боеприпасы выпустили по центру города. JROF-M назвали одними из самых дальнобойных из доступных для РСЗО «Град». Вооруженные силы Украины применяли словацкие ракеты примерно раз в месяц.

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Донецк обстреляли четыре раза, за 2,5 часа украинские войска выпустили 32 ракеты. Одна из них попала в маршрутное такси около бывшего универсама «Украина», погибли семь человек.

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил в своем Telegram-канале, что в Республиканском травматологическом центре пострадали 10 человек, в том числе один сотрудник. Повреждения получили жилые дома и парк.

На улицах Артема и Университетской после обстрелов загорелись четыре автомобиля и один автобус, сообщило МЧС ДНР. Огонь потушили. Народная милиция ДНР сообщила о двух прилетах в частном секторе на пересечении улиц Лагутенко и Федора Зайцева.