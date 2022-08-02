Германия поставила Украине оружие, которого еще нет у немецкой армии

Украина получает от Германии настолько новое вооружение, что некоторых образцов нет даже у немецких солдат. Об этом заявил канцлер страны Олаф Шольц.

По словам Шольца, украинские войска получали от Германии различную военную технику, включая системы противотанковой и противовоздушной обороны, а также мины и тонны боеприпасов. Теперь поставки дошли до более сложного и ценного вооружения.

«Самоходные гаубицы, ракетные системы залпового огня, зенитные системы, радарные системы артиллерийской наводки. Некоторые из этих систем настолько новы, что лишь очень малое количество было произведено, а часть из них еще даже не успели поставить на вооружение ВС Германии», — сказал канцлер в разговоре с Globe and Mail.

При этом он добавил, что в связи с предоставлением такого оружия украинские солдаты нуждаются в обучении. Сейчас бойцов учат на новом и более сложном оборудовании в нескольких местах в Германии. Шольц пообещал продолжить оказывать поддержку Украине столько, сколько потребуется.

Ранее журналисты заявили, что немецкие самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000 потребовали ремонта уже через месяц после поставки на Украину. Из-за интенсивных обстрелов некоторые орудия стали показывать сообщение об ошибке.