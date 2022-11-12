Мир 12 ноября 2022, 09:02 Шольц напомнил критикам о важности переговоров с Путиным Канцлер ФРГ Шольц заявил, что не позволил критикам отговорить его от диалога с Путиным РИА «Новости»

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Критики канцлера Германии Олафа Шольца пытались отговорить от его прямых контактов с президентом России Владимиром Путиным, однако политик отказался их слушать. Об этом глава немецкого правительства заявил на мероприятии с участниками движения RND, написал ТАСС.

«Критики пытались повлиять на меня, но я не дал им отговорить себя от разговоров с российским президентом», — заявил Шольц.

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Канцлер напомнил, что вся Европа хочет наступления мира, завершения боевых действий на Украине.

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«Именно желание мира является основой прямых контактов с Владимиром Путиным», — подчеркнул он.

Ранее Шольц заявил, что Германия специально не вводила никаких ограничений против российского газа. По его словам, слишком много европейских стран зависят от энергоресурсов из России.

Ранее канцлер с рабочим визитом посетил Китай. На встрече с главой КНР Си Цзиньпином он призвал помочь в противостоянии с Россией, после чего столкнулся со шквалом критики в социальных сетях.