Шольц призвал Китай повлиять на Россию из-за ситуации на Украине | 360°

Мир 04 ноября 2022, 13:26 Шольц призвал Китай повлиять на Россию из-за ситуации на Украине Канцлер ФРГ Шольц на встрече в Китае призвал Россию остановить проведение спецоперации РИА "Новости"

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Китайские власти должны оказать влияние на Россию из-за проведения специальной военной операции, заявил на пресс-конференции с главой китайского правительства Ли Кэцяном канцлер Германии Олаф Шольц. По его мнению, РФ должна прекратить проведение СВО и вывести войска с Украины, сообщил телеканал N-TV.

«Важно, чтобы Китай оказал свое влияние на Россию», — подчеркнул Олаф Шольц и добавил, что обсудил эту тему с председателем КНР Си Цзиньпином.

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Китайский лидер отметил, что Евросоюз и Германия должны играть важную роль в урегулировании украинского конфликта. По словам Си Цзиньпина, международное сообщество должно приложить все усилия для возобновления переговорного процесса, сообщила пресс-служба МИД Китая.

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Перед поездкой в КНР Олаф Шольц заявил, что ФРГ придерживается принципа «одного Китая», сообщили «Известия». Канцлер уточнил, что против применения силы в отношении Тайваня.

Си Цзиньпин отметил, что Китаю и Германии следует вместе работать над установлением мира во всем мире. По словам китайского лидера, обе страны являются «влиятельными державами».