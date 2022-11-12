Мир 12 ноября 2022, 00:55 Шольц заявил, что Германия специально не вводила санкции против российского газа Канцлер ФРГ Шольц: страна специально не вводила санкции против российского газа РИА «Новости»

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Власти Германии намеренно не объявляли санкции против российского газа, так как многие страны зависели от поставок голубого топлива. Об этом в эфире телепрограммы NDR vor Ort заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Мы не налагали санкции на газ. Санкций против газа нет. Ни Германия, ни ЕС, ни страны G7 не вводили санкций», — сказал он.

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Как пояснил Шольц, ограничительные меры не стали вводить специально, поскольку большое количество стран зависели от поставок из России. В связи с этим Германия не хотела доставлять им проблемы.

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«Мы лишь половину газа получали из России. Другие же зависимы на 80-90%, и во многом так сложилось исторически — потому что они дальше на востоке расположены и их инфраструктуры были таким образом построены», — подчеркнул канцлер.

По его словам, сейчас российский газ вообще не поставляют в Германию. Власти страны заранее обо всем позаботились и заполнили хранилища с помощью диверсификации источников энергии.

Ранее журналисты сообщили, что Германия планирует потратить около 83 миллиардов евро на сдерживание роста цен на газ и электроэнергию в 2023 году.