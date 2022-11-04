«Позор Германии». Пользователи Twitter раскритиковали Шольца за слова о Путине | 360°

Мир 04 ноября 2022, 23:24 «Позор Германии». Пользователи Twitter раскритиковали Шольца за слова о Путине Пользователи Twitter раскритиковали канцлера ФРГ Шольца за призыв «противостоять» Путину РИА "Новости"

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Слова немецкого канцлера Олафа Шольца, обвинившего президента России Владимира Путина в нарушении мирового порядка, вызвали шквал критики среди пользователей Twitter. Комментаторы уличили Шольца в лицемерии.

Канцлер рассказал о встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в социальной сети. Он призвал Китай повлиять на Россию, чтобы «противостоять Путину» из-за ситуации на Украине. Этот пост вызвал в Сети возмущение.

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«Вы позор Германии, оставайтесь там и никогда не возвращайтесь, здесь вы больше не нужны», —написал один из пользователей.

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Другие не увидели ничего плохого в политике Владимира Путина, который просто защищает интересы своей страны. Они напомнили Шольцу, что это блок НАТО расширяется на восток, а не Россия угрожает альянсу. Кроме того, именно США пытаются навязать другим странам свои правила, а не Россия, подытожили комментаторы.

Ранее бывший сотрудник ЦРУ заявил, что западная пресса сообщает неверную информацию о Владимире Путине.