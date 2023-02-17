Мир 17 февраля 2023, 07:06 Шефа Пентагона назвали самым могущественным военным преступником Американский политик Янг назвал главу Пентагона Остина худшим военным преступником мира

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Министр обороны США Ллойд Остин стал самым могущественным военным преступником современности. Следует отправить его в отставку вместе с другими американскими политиками, в том числе президентом Джо Байденом. Об этом написал в своем Twitter кандидат от Демократической партии на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг.

«Ллойд Остин — один из худших, самых могущественных военных преступников в мире на данный момент», — заявил он.

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Демократ призвал немедленно отправить его в отставку и предъявить обвинение, ведь глава Пентагона, по его мнению, неоднократно нарушал закон. Он также предложил отстранить от работы американского президента Джо Байдена, его помощника по нацбезопасности Джейка Салливана, главу Госдепа Энтони Блинкена и заместителя госсекретаря Викторию Нуланд.

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Ранее Ллойд Остин призвал нарастить поставки оружия на Украину, но его раскритиковал американский полковник Дуглас Макгрегор. По словам военного, собственные запасы США подошли к концу, в армии просто нет такого количества снарядов и вооружений. Энтони Блинкен заявил, что лучший способ приблизить переговоры между Россией и Украиной — продолжать оказывать киевскому режиму военную помощь, а Виктория Нуланд публично обрадовалась тому, что газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» подорвали.