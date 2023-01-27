Мир 27 января 2023, 11:38 Госдеп признал, что США обрадовались диверсии на газопроводе «Северный поток — 2» Замглавы Госдепа Нуланд: США рады, что «Северный поток — 2» превратился в груду металла

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Диверсия на газопроводе «Северный поток — 2» выгодна США. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд признала, что Белый дом и конгресс обрадовались его превращению в груду металла. Forbes опубликовал в YouTube видео ее выступления.

«Считаю, администрация США тоже счастлива от того факта, что сейчас „Северный поток — 2“», — это груда металла на дне моря», — сказала она на слушаниях в сенате.

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Подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» обсудили с комитетом по международным отношениям. Сначала выступил сенатор Тед Круз от штата Техас, вслед за ним — представитель Госдепа. Она согласилась с тем, что США получили выгоду от выхода газопроводов из строя.

Шведские сейсмологи 26 сентября 2022 года рассказали о повреждениях на российских газопроводах. Госдепартамент опроверг причастность США к подрыву, однако дипломаты указали на их прямую заинтересованность и военные учения американских кораблей в районе аварии.